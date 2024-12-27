Şam’da üçüncü Cuma’da mezhepçiliğe karşı birlik mesajı

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad'ın kaçmasının ardından Suriye'de oluşan bayram havası sürüyor. Esad'ın gidişinden sonra ayrı düştükleri vatanlarına dönen binlerce Suriyeli, tarihi öneme sahip olan Emevi Camii'ne akın etti. Emevi Camii'nde üçüncü cuma namazını kılmanın heyecanını yaşamak isteyen onbinlerce kişi saat 11.00 itibarıyla camiye alınmaya başladı. Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere gelmenin sevincini yaşadı.

Emevi Camii'nde toplanan onbinler birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hep birlikte saf tutuldu. Camide geniş güvenlik önlemleri alındı.

MEZHEPÇİLİĞE KARŞI "BİRLİK" MESAJI

Onbinler üçüncü Cuma namazı için Emevi camini doldurdu. Son dönemlerde Lazkiye, Hama ve Humus'da yaşanan mezhepçilik kaynakları olaylar nedeniyle hutbede birlik ve beraberlik mesajı verildi. Cuma namazı için gelen Agit Cesim, "Yeni hükümet çok güzel. Mezhepçiliği İranlilar çıkarıyor. Biz hepimiz biriz. Birlikte yaşıyoruz. Aramızda sorun yok" dedi.