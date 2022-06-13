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Giriş Tarihi: 13.6.2022 11:24 Son Güncelleme: 13.6.2022 11:47

Samet 6 kişiye hayat oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Samet 6 kişiye hayat oldu

Adana'da kuzeni tarafından tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 24 yaşındaki Samet Caymaz’ın ailesi çocuklarının organlarını bağışlayarak 6 kişiye hayat oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da Samet Caymaz'ı hayattan koparan olayda Hakan Caymaz saat 04.30 sıralarında kuzeni Samet Caymaz'ın evine gitti. H.C. bir süre içeride oturduktan sonra kuzeni Samet Caymaz'ı babası Veysel Caymaz ve annesinin yanında başından tabancayla vurdu. Ardından Hakan Caymaz kaçtı.

Aile hemen polisi aradı. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralı gence ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Oğullarının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine aile organ bağışında bulundu. Yapılan operasyonla Samet'in iki böbreği, kalbi, kara ve akciğeri ile göz korneaları alındı. Alınan organlar 6 kişiye hayat oldu.

Oğlu yeğeni tarafından gözler önünde vurulan Veysel Caymaz, "Yeğenim sabaha karşı eve geldi. Bir süre oturduktan sonra gideceğini söyleyip ayağa kalktı ve oğlumun başına tabancayla ateş edip kaçtı. Oğlumun organlarını bağışladık. Benim yavrum öldü, ama organları başka canlarda yaşasın istedik" diye konuştu.

Samet Caymaz Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilirken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

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Samet 6 kişiye hayat oldu
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