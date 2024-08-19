Samet Aygar’ı öldürmüşlerdi: 11 şüpheli tutuklandı!

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kamera incelemesi ile saldırganların kullandığı aracın Çorum'a gittiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen C.P.G., F.K., E.A., B.Y., E.G., M.Y., M.G., E.G. ile suça sürüklenen çocuklar D.C.G. ve B.K. gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Şüphelilerin bulunduğu 9 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 tabanca, 58 mermi ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen suça sürüklenen çocuk F.T. ise Ankara'nın Mamak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 3 şüphelinin dedesi olan D.G. hakkında, şüphelileri sakladığı ve polise yanlış bilgi verildiği gerekçesi ile işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.