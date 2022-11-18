Samimi arkadaşını öldüren katil: Çocuklarım olduğu için, kaçtım

"SAMİMİ ARKADAŞIM OLUR"

Emniyete götürülen ve cinayeti itiraf eden Burak V., "Adnan, çok samimi arkadaşım olur. Otomobilden inerken temkinli olmamı söyledi. Ben de otomobilin camlarını kapatıp, kapıları kilitledim. Kapı cebinde bulunan tabancayı doldurup, olası bir duruma karşı otomobilin yönünü çevirdim. Silahı bacaklarımın arasına koyup, beklemeye başladım. Sokak karanlıktı ve birinin kapıyı zorladığını görünce tabancayı o yöne doğrulttum. Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim. Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan korkup, kaçtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.