Samimi arkadaşını öldüren katil: Çocuklarım olduğu için, kaçtım

Adana'da 2 el ateş edilerek öldürülen 38 yaşındaki Adnan Kaya'nın katili arkadaşı Burak V. (37) çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, "Adnan, çok samimi arkadaşım olur. Otomobilden inerken temkinli olmamı söyledi. Kapı cebinde bulunan tabancayı doldurup, olası bir duruma karşı otomobilin yönünü çevirdim. Sokak karanlıktı ve birinin kapıyı zorladığını görünce tabancayı o yöne doğrulttum. Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim. Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan korkup, kaçtım" şeklinde cinayeti itiraf etti.
BORÇ PARA VERDİ
Olay, 11 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Kaya, arkadaşı Burak V. ile birlikte borç para vermek için bir kız arkadaşının yanına gitti. Sokakta arkadaşıyla buluşan Kaya, bir süre sonra otomobile doğru yöneldi. Bu sırada araçtaki arkadaşı Burak V., tabancayla Kaya'yı göğüs ve koltuk altından vurup, olay yerinden kaçtı. Vatandaşın durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kaya'nın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SİLAHLA YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin Burak V. tarafından kiralandığını tespit etti. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin cinayetin ardından Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ne gittiğini belirledi. 2'inci el cep telefonu satışı yaptığı öğrenilen Burak V., 14 Kasım gecesi bir depo olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
"SAMİMİ ARKADAŞIM OLUR"
Emniyete götürülen ve cinayeti itiraf eden Burak V., "Adnan, çok samimi arkadaşım olur. Otomobilden inerken temkinli olmamı söyledi. Ben de otomobilin camlarını kapatıp, kapıları kilitledim. Kapı cebinde bulunan tabancayı doldurup, olası bir duruma karşı otomobilin yönünü çevirdim. Silahı bacaklarımın arasına koyup, beklemeye başladım. Sokak karanlıktı ve birinin kapıyı zorladığını görünce tabancayı o yöne doğrulttum. Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim. Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan korkup, kaçtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.