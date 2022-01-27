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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Şampiyon adayları geliyor

AA
Şampiyon adayları geliyor
Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) 2022'nin şampiyon adayı tayları dünyaya gözlerini açmaya başladı. Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu tarım işletmelerinde hazirana kadar toplam 380 tayın doğması bekleniyor. TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay, "Her biri isim yapmış Ayabakan, Tamerinoğlu Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt, Özgünhan, Turbo gibi ünlü aygırlar ile her biri camiaya nice şampiyonlar kazandırmış annelerin yavruları, ideal koşullarda dünyaya geliyor" dedi.

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Şampiyon adayları geliyor
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