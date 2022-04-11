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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Şampiyon Ağrılı kızlar

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Şampiyon Ağrılı kızlar

yıl önce ‘Kızlarımız erken yaşta gelinlik değil forma giysin’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında kız futbol takımı kuruldu. Profesyonel liglere katılan takım şampiyon oldu

Ağrı'da bir dönem yaygınlaşan çocuk gelinliğin önüne geçebilmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir proje hayata geçirildi. 6 yıl önce 'Kızlarımız erken yaşta gelinlik değil forma giysin' sloganı ile başlattıkları proje ile Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı kuruldu. 6 yıl önce kurulan futbol takımında birçok kız çocuğu futbol oynamayı öğrendi. Şimdiye kadar 100'ün üzerinde kız çocuğu, kulüpte futbol oynadı. Yaşları 14-18 arasında olan 20 kız futbolcunun oluşturduğu Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı profesyonel olarak liglere de katıldı. Ağrılı kızlar, TFF 3. Lig N grubunda oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanarak grubu lider tamamladı. 2. Lig'e çıkan kızların hedefi ise Süper Lig'de Ağrı'yı temsil etmek.

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Şampiyon Ağrılı kızlar
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