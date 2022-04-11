Şampiyon Ağrılı kızlar

Ağrı'da bir dönem yaygınlaşan çocuk gelinliğin önüne geçebilmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir proje hayata geçirildi. 6 yıl önce 'Kızlarımız erken yaşta gelinlik değil forma giysin' sloganı ile başlattıkları proje ile Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı kuruldu. 6 yıl önce kurulan futbol takımında birçok kız çocuğu futbol oynamayı öğrendi. Şimdiye kadar 100'ün üzerinde kız çocuğu, kulüpte futbol oynadı. Yaşları 14-18 arasında olan 20 kız futbolcunun oluşturduğu Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı profesyonel olarak liglere de katıldı. Ağrılı kızlar, TFF 3. Lig N grubunda oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanarak grubu lider tamamladı. 2. Lig'e çıkan kızların hedefi ise Süper Lig'de Ağrı'yı temsil etmek.