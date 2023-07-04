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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Şampiyon atların eyeri Alaşehir’den

Mehmet Ali ERBAŞ
Şampiyon atların eyeri Alaşehir’den
Manısa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan saraciye (deri) ustası Emin Kuzucuoğlu (60), mesleği son yıllarda teknolojiye yenik düşse de küçük dükkânında ürettiği kaliteli eyerleri ile dünyaya açılmayı başardı. Dubai'de çalışan arkadaşının, 2019'da patronuna hediye olarak götürdüğü yarış atı eyeri ile başlayan yarış atı eyeri ihracatı, günümüzde dünya çapında ihracata dönüştü. 45 yıldır bu işi yapan Kuzucuoğlu, el emeği ile ürettiği jokey eyerlerini Katar, Irak, Azerbaycan, İngiltere ve Almanya'ya ihraç ediyor.

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Diktiği eyerlerin üstünde at koşturanlar şampiyon oldukça gurur duyduğunu anlatan Kuzucuoğlu, "Baba mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağladığım için çok mutluyum" diye konuştu. Kuzucuoğlu'nun kızı İlknur Kuzucuoğlu (18) ise, "Baba mesleğini sürdüreceğim" dedi.

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Şampiyon atların eyeri Alaşehir’den
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