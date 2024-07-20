Şampiyon atlet antrenmanlarını yaylada yapıyor

Muş'un Kırköy Beldesinde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında hem Berivanlık hem de yaylada annesine yardımcı olan Spor Lisesi öğrencisi Elif Çelik, geçen yıl Bursa'da yapılan U 16 kızlarda bin 500 metreyi 4 dakika 47 saniyede koşarak şampiyon oldu. Yaylada hazırlanarak Türkiye şampiyonluğunu elde eden Elif Çelik, yaylalarda spor yaparak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Çelik, ailesinin geçim kaynağı hayvancılık olunca yaz aylarında yaylaya çıkarak 3 ay yaylada kalıp hayvanlardan aldıkları sütle peynir yapıp geçimlerini sağladıklarını söyledi. Yaylada hayvan sağımından süt, yoğurt, yağ yapımı yaylacı kadın ve kızların görevi olduğu dile getiren Çelik, şöyle konuştu: "Annemle birlikte her gün sabah ve akşam olmak üzere iki defa yaylaya geliyorum. Yaklaşık 100 hayvan sağımı yapıyorum. Yaylaya yaya olarak gidip geliyorum. Koyun sağımından sonrada kültürfizik antrenmanları yanında yayla yolunda koşuyorum. Benim tek amacım Milli Takıma girerek Balkan ve Avrupa şampiyonu olmaktır" dedi. Aynı zamanda Fenerbahçe Atletizm takımı sporcusu olduğunu anımsatan Çelik, "Bin 500 rakımda yaylada antrenmanlarıma devam ediyorum. Yaylada bol oksijenli bir ortamda spor yapıyorum. Hayvan sağımı yanında yayla evindeki temizlikten bulaşık yıkamaya kadar birçok işi de yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyon Elif Çelik'in babası Zeki Çelik ise, kızı Elif'in hem spor yaptığını hem de annesine yardım ettiğini belirterek, Milli sporcu olarak Türkiye'nin bayrağını Avrupa'da dalgalandırmasını istediğini söyledi.