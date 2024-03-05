Şampiyon boksör, kanalizasyon tartışmasında vuruldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde önceki akşam geç saatlerde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; İnönü Mahallesi'nde, kanalizasyon akışıyla ilgili olarak komşular arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör Yunus N., komşusu Davut K. tarafından tabancayla vuruldu.

ATEŞ ETTİ

İddialara göre olay şu şekilde gelişti. Davut K. ve Yunus N. arasında kanalizasyonun akışıyla ilgili sorunlar nedeniyle sözlü tartışma başladı. Davut K., tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahını çekerek Yunus N.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan genç boksör Yunus, olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Yunus'un bir yakını silah seslerini duyarak olay yerine koştuğunda, Davut K. ona da ateş açtı. Ancak, bu kişi yara almadan kurtuldu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yunus N., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Davut K.ise polis tarafından olay yerinde etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.