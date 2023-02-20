Şampiyon depremzedeler için kaskını sattı

Sakaryalı milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehirde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından depremzedeler için imzalı şampiyonluk kaskını açık artırma ile satışa çıkardı. Sofuoğlu'nun kaskı 31 bin Euro'ya (614.594,59TL) alıcı buldu.

Gelen parayı AFAD'a bağışlayan Sofuoğlu, "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere satışa çıkardığım, imzalı şampiyonluk kaskımı İbrahim Kaya açık arttırmada 614.594,59₺ (31.000€) teklifi ile satın aldı. Geliri AFAD'a bağışladım. Vesile olduğu için kendisine ve teklif veren herkese teşekkür ederim. Gün birlik günü" dedi.