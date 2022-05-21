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Giriş Tarihi: 21.5.2022 11:45

Şampiyon drag yarışçısı öldürüldü

DHA
Şampiyon drag yarışçısı öldürüldü

Türkiye Motosiklet Drag Yarışları’nda 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Mustafa Adım (43), gittiği çorbacıda, işlettiği eğlence mekanında çalışan Yusuf S.'nin (36) silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım'ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf S. de çorbacıya geldi.



Yusuf S., burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kaçan Yusuf S., yakalanarak gözaltına alındı.



Mustafa Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılında yapılan Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şampiyon drag yarışçısı öldürüldü
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