Şampiyon firarda!

Başkentte bulunan bir binicilik tesisindeki "Kuki" isimli şampiyon atın, yalnız kaldığında ahırının kapı kilidini ağzıyla açması görenleri gülümsetiyor. Birçok şampiyonada birinci olan 22 yaşındaki pony cinsi Kuki, şu an küçük sporculara binicilik eğitiminde yardımcı oluyor. Kaldığı tesislerde zekiliğiyle de bilinen Kuki'nin ahır kapısının kilidini açması güvenlik kameralarına yansıdı. Yalnız kaldığında bir anda kapıya yaklaşan Kuki, ağzıyla kapı kilidini açıyor. Daha sonra kapıyı kapatan ve diğer atların kapısına yaklaşırken yakalandığını fark eden Kuki, ahırına geri giriyor. Ahal Teke Pony Kulüp ve Binicilik Okulu çalışanı Aycan Başbuğ, "Kuki daha ileri gidip arkadaşlarının da kapısını açıyor. Yem saatleri geldiğinde daha çok firar ediyor. Gidip arkadaşlarının yemini yiyor" dedi. AA