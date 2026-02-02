Şampiyon gençler hedef büyüttü

TEKNOFEST'te katıldıkları yarışmayla birincilik elde eden bir grup genç girişimci, Ay araçlarının test ve simülasyonuna ilişkin çalışmalarıyla Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na katkı sağlamayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve ülkedeki ilgili kuruluşların katkılarıyla hazırlanan Milli Uzay Programı'yla Türk girişimcilerin uzay konusuna ilgisi giderek artıyor. TEKNOFEST'te 2022'de ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması"nda birinciliği elde eden Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "ATAUNI ROCKET TEAM V" takımı, bu başarılarını sonraki yıllarda da sürdürdü. Genç girişimciler, kurdukları "TURKUZAYSAN" şirketiyle, 2025 yılında "TUSAŞ Hangar Kampüs Girişim ve İnovasyon Programı"nda söz konusu projeyi geliştirerek birincilik kazandı.

Çalışmalarına İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Teknopark Ankara'da devam eden şirket, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen Ay Araştırma Programı'nı desteklemeyi hedefliyor. Şirketin kurucusu Emre Aklan, "Ay aracımızın tasarımları tamamen bize ait. Bu zamana kadar 5 prototip araç ürettik. Bizim bir avantajımız da araçlarımızı kendi geliştirdiğimiz test platformunda test ediyor olmamız. Türkiye'de ay araçlarını test edecek bir merkez bulunmuyor. Biz de bu noktada kendi test platformumuzu geliştirerek Türkiye'nin bu anlamdaki ihtiyacına cevap vermeyi istiyoruz. Çünkü Ay'a iniş misyonları milyar dolarlık projeler. Bu alanda bir başarısızlık hem maddi hem de emek yönünden büyük kayıplara neden oluyor. Dolayısıyla biz test platformunu böyle kayıpların önüne geçmek için de geliştiriyoruz. Ayrıca, Milli Uzay Programı kapsamında hedeflenen Ay'a yumuşak iniş projesine de fayda sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.