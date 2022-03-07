Şampiyon olmak için ’Sıra Sende’: Engelli çocuklar sporla tanıştırılacak

GENÇLERE SPORTİF VE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun projeyi önemsediğini dile getiren Kılınçkaya, 'Sıra Sende' ile ilgili şunları aktardı:

"Proje desteklenme aşamasında. Sıra Sende ile Türkiye'yi 7 büyük bölgeye böleceğiz. Merkez Diyarbakır olacak. Hakkari, Muş, Kırklareli, Artvin, Bartın; Mersin, Burdur illeriyle başlayacağız. İllerde pilot okul seçeceğiz. Sadece okullardaki öğrencilere değil, Spor İl Müdürlüklerine müracaat eden gençlere ve çocuklara da bu fırsatı sunacağız. Gerekirse kapı kapı gezeceğiz. Bireylerin spor salonlarına rahatça gelebilmeleri için servis sağlayacağız çünkü en önemli konu erişebilirlik. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş profesyonel antrenörler gençlere eğitim verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fizik tedavi uzmanı ve psikologlar ile destek olacak. Öğrencilerin derslerini de yakından takip edeceğiz. Eğitimli bir engelli birey çıkarmak, başarılı sporcu yetiştirmek için çabalayacağız. Ana hedefimiz de sporcuları paralimpik oyunlara hazırlamak olacak."

AİLELERİN DE BİLİNÇLENMESİ SAĞLANACAK

Psikolojik eğitimin çocuklar ve gençler ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Kılınçkaya, ailelere de destek verileceğinin müjdesini verip, "Psikolojik eğitim ailelere de sağlanacak çünkü maalesef çocuğundan utanan, çocuğunu engelli olduğu için dışarı çıkarmak istemeyen aileler var. Doğu Anadolu da bu durum daha yaygın. Bu sebeple Hakkâri, Muş ve Diyarbakır illerine önem vereceğiz. Her aile kendi evladına güvensin. Çocuğunun neler yapabileceğini yaşadıkça görsün. Siz onlara inanmazsanız yapabileceklerini göremezsiniz. Siz ona fırsat verin. Herkes başarılı olmayabilir. Her engelli birey sporda başarılı olacak diye bir kaide yok. Yeter ki evden çıksın sosyalleşsin. Belki sinemada, tiyatroda, resimde başarılı olur. Projenin önümüzdeki aylarda 7 ilde faaliyete geçmesini, sürdürebilirliğini devam ettirdiği takdirde Türkiye'nin başka illerine de yayılmasını hedefleniyoruz" diye konuştu.