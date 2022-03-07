Şampiyon olmak için ’Sıra Sende’: Engelli çocuklar sporla tanıştırılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEKLERİ SONSUZ
Kılınçkaya 1978'den bu yana masa tenisiyle iç içe olduğunu belirterek gönüllü olarak sporcu yetiştirme hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Türkiye'de düzenlenen maçlarda 5 yıl üst üste birinci oldum. Sporcu yetiştirdim. Yarışma esnasında kendim gibi insanları görünce onlarla ilgili ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Başta 'bana sen engellilerle çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun?' dediler ama ben bu sözlere kulak asmadım. 2003'te kardeşim Yusuf Kılınçkaya da milli masa tenisçisi, onunla birlikte engelli sporcu yetiştirme hayalimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştık. Bize çok destek oldu, üzerimizdeki emeği çoktur Erdoğan'ın. Engelli bireylerin hayatına dokundu onun sayesinde Türkiye'deki engellilerin yaşam standartları arttı, engelli sporcu yetişmesini her zaman önemsedi ve destek verdi. Biz de bu değeri karşılıksız bırakmamak için kardeşimle kendi imkanlarımızla öğrencilere eğitim vermeye başladık. 10 yıl boyunca gönüllü olarak sporcu yetiştirdik. Günde 8-10 saat antrenmanlarla başladık. Kurduğum takımda ilk olarak 43 engelli sporcu vardı. Zamanla 12 kişi kaldı. Bu kişiler arasında Nesim Turan, Hatice Duman ve Kübra Korkut gibi şampiyonlar var. Onlar da kendilerine sporcu yetiştiriyorlar ama ulaşamadığımız engelli sporcular mevcut."
SARIKAMIŞ'TAN NEDEN ŞAMPİYON ÇIKMASIN?
Erdoğan'ın telkiniyle ve evinden çıkmayan engelli sporculara ulaşma hayaliyle "Sıra Sende Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Kılınçkaya, "Bir engelli 10 engelliye, 100 engelli 1000 engelliye ulaşabilir. Çocukları pencerenin başından sokağa çıkarmak için uğraşacağım. Duvarın arkasından çıkarsınlar, hayata karışsınlar istiyorum. Neden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir engelliye ulaşamayalım? Çorum'dan Muş'tan, Diyarbakır'dan 2024, 2028, 2032 Paralimpik Oyunlarında bir şampiyon çıkabilir" dedi.
GENÇLERE SPORTİF VE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun projeyi önemsediğini dile getiren Kılınçkaya, 'Sıra Sende' ile ilgili şunları aktardı:
"Proje desteklenme aşamasında. Sıra Sende ile Türkiye'yi 7 büyük bölgeye böleceğiz. Merkez Diyarbakır olacak. Hakkari, Muş, Kırklareli, Artvin, Bartın; Mersin, Burdur illeriyle başlayacağız. İllerde pilot okul seçeceğiz. Sadece okullardaki öğrencilere değil, Spor İl Müdürlüklerine müracaat eden gençlere ve çocuklara da bu fırsatı sunacağız. Gerekirse kapı kapı gezeceğiz. Bireylerin spor salonlarına rahatça gelebilmeleri için servis sağlayacağız çünkü en önemli konu erişebilirlik. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş profesyonel antrenörler gençlere eğitim verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fizik tedavi uzmanı ve psikologlar ile destek olacak. Öğrencilerin derslerini de yakından takip edeceğiz. Eğitimli bir engelli birey çıkarmak, başarılı sporcu yetiştirmek için çabalayacağız. Ana hedefimiz de sporcuları paralimpik oyunlara hazırlamak olacak."
AİLELERİN DE BİLİNÇLENMESİ SAĞLANACAK
Psikolojik eğitimin çocuklar ve gençler ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Kılınçkaya, ailelere de destek verileceğinin müjdesini verip, "Psikolojik eğitim ailelere de sağlanacak çünkü maalesef çocuğundan utanan, çocuğunu engelli olduğu için dışarı çıkarmak istemeyen aileler var. Doğu Anadolu da bu durum daha yaygın. Bu sebeple Hakkâri, Muş ve Diyarbakır illerine önem vereceğiz. Her aile kendi evladına güvensin. Çocuğunun neler yapabileceğini yaşadıkça görsün. Siz onlara inanmazsanız yapabileceklerini göremezsiniz. Siz ona fırsat verin. Herkes başarılı olmayabilir. Her engelli birey sporda başarılı olacak diye bir kaide yok. Yeter ki evden çıksın sosyalleşsin. Belki sinemada, tiyatroda, resimde başarılı olur. Projenin önümüzdeki aylarda 7 ilde faaliyete geçmesini, sürdürebilirliğini devam ettirdiği takdirde Türkiye'nin başka illerine de yayılmasını hedefleniyoruz" diye konuştu.