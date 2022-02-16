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Giriş Tarihi: 16.2.2022 11:11 Son Güncelleme: 16.2.2022 11:27

Şampiyon Rektör Tuncel’i ziyaret etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şampiyon Rektör Tuncel’i ziyaret etti

Fransa'da düzenlenen Vittel Uluslararası Salon Atletizm Yarışması'nda 60 metrede birinciliği elde eden Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Antrenörlük Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Milli Sporcu Kayhan Özer, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'i makamında ziyaret etti. Çukurova Üniversiteli şampiyonla gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, Özer'den yeni şampiyonluklar beklediklerini söyledi.

Şampiyon sporcuya ziyarette ÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Dinç, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Sevimli ve Antrenör Nuray Sev Özdemir' eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, milli sporcu Özer ve antrenörü ile bir süre sohbet ederek şampiyona hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Tuncel ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanmasının yanı sıra 2019 yılında U23 100 metre Türkiye rekorunu da kıran Çukurova Üniversiteli Özer'in, başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyeceğine inandığını söyledi.

Çukurova Üniversitesinde böylesine başarılı sporcular olduğu için gururlu ve mutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Tuncel, "Öğrencilerimize ve sporcularımıza desteklerimiz her zaman devam edecek. Sporcumuzun yanı sıra; gençlerimizin tüm branşlarda üstün başarılar göstererek Ülkemiz, şehrimiz ve Çukurova Üniversitemizin adının uluslararası arenada duyulması için büyük emekler harcayan hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Şampiyon Rektör Tuncel’i ziyaret etti
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