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Giriş Tarihi: 29.11.2021 01:49

Şampiyonaya giden Sivaslı sporcular kazaya karıştı 6 yaralı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Şampiyonaya giden Sivaslı sporcular kazaya karıştı 6 yaralı

‘Wushu Türkiye Şampiyonası’nda Sivas’ı temsil etmek üzere Sakarya’ya giden 16 sporcunun bulunduğu minibüs, şehir girişinde trafik kazası yaptı. Kazada 6 sporcu yaralandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan kazada, Sakarya'da düzenlenecek olan Wushu Şampiyonası'na katılmak için Sivas'tan yola çıkan 16 sporcudan 6sı yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


"GEÇMİŞ OLSUN"

Sivas Valisi Salih Ayhan kazayı kişisel twitter hesabından duyurdu. Ayhan, paylaşımında ; "Wushu Türkiye Şampiyonası'nda şehrimizi temsil etmek üzere Sakarya'ya giden 16 sporcumuzdan oluşan ekibin şehir girişinde trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrendim. Ciddi bir yaralanma olmayıp, sadece 2 sporcumuz tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş Olsun." İfadelerine yer verdi.

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Şampiyonaya giden Sivaslı sporcular kazaya karıştı 6 yaralı
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