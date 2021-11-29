Şampiyonaya giden Sivaslı sporcular kazaya karıştı 6 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan kazada, Sakarya'da düzenlenecek olan Wushu Şampiyonası'na katılmak için Sivas'tan yola çıkan 16 sporcudan 6sı yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"GEÇMİŞ OLSUN"

Sivas Valisi Salih Ayhan kazayı kişisel twitter hesabından duyurdu. Ayhan, paylaşımında ; "Wushu Türkiye Şampiyonası'nda şehrimizi temsil etmek üzere Sakarya'ya giden 16 sporcumuzdan oluşan ekibin şehir girişinde trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrendim. Ciddi bir yaralanma olmayıp, sadece 2 sporcumuz tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş Olsun." İfadelerine yer verdi.