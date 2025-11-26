Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Hakan Çalhanoğlu'nda!
Giriş Tarihi: 26.11.2025 18:32

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı dorukta! Dev eşleşmelerden biri olan Atletico Madrid - Inter maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İtalyan devi Inter'in en önemli kozlarından biri olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun bu kritik mücadelede ilk 11’de yer alıp almayacağı en çok merak edilen konu oldu. Peki, Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devler 5. haftada kozlarını paylaşıyor. Atletico Madrid - Inter karşılaşmasının kilit isimlerinden biri ise, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu. Yıldız ismin ilk 11'de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, maç öncesi en sıcak tartışma konularından biri. İşte, Atletico Madrid - Inter maçı hakkında tüm merak edilenler:

ATLETICO MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 5. haftada belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyle:

Mücadele, 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma, Atletico Madrid'in sahası olan Civitas Metropolitano'da gerçekleşecek.

Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 23:00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tabii platformundan takip ediliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Inter'in kilit isimlerinden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçına ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.

