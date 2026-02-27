ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU! Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Liverpool oldu. Avrupa arenasında dikkat çeken performansıyla adını son 16'ya yazdıran sarı-kırmızılı ekip, güçlü İngiliz temsilcisi karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak tur öncesinde ilk maçın nerede yapılacağı ve rövanş karşılaşmasının tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin tarihleri belli oldu. İlk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak.
Rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart'ta yapılacak. İki ayak sonunda toplam skorda üstünlük kuran taraf çeyrek finale yükselecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasındaki dev eşleşmenin maç programı netleşti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmada taraftarı önünde avantaj arayacak. İstanbul'daki mücadele Rams Park'ta oynanacak.
Turun rövanş ayağında ise sahne İngiltere olacak. Galatasaray, çeyrek final bileti için son kozunu Liverpool'un evi Anfield'da paylaşacak. İki maç sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan taraf adını son sekize yazdıracak.