ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU! Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Liverpool oldu. Avrupa arenasında dikkat çeken performansıyla adını son 16'ya yazdıran sarı-kırmızılı ekip, güçlü İngiliz temsilcisi karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak tur öncesinde ilk maçın nerede yapılacağı ve rövanş karşılaşmasının tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor.