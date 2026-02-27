Haberler Yaşam Haberleri ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU! Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2026 14:39 Son Güncelleme: 27.02.2026 14:50

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile eşleşti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kritik bir viraja giren sarı-kırmızılılar, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Kura çekiminin ardından futbolseverler ise maç takvimine odaklandı. “Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte dev eşleşmeye dair merak edilenler…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Liverpool oldu. Avrupa arenasında dikkat çeken performansıyla adını son 16'ya yazdıran sarı-kırmızılı ekip, güçlü İngiliz temsilcisi karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak tur öncesinde ilk maçın nerede yapılacağı ve rövanş karşılaşmasının tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin tarihleri belli oldu. İlk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak.

Rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart'ta yapılacak. İki ayak sonunda toplam skorda üstünlük kuran taraf çeyrek finale yükselecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NEREDE?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasındaki dev eşleşmenin maç programı netleşti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmada taraftarı önünde avantaj arayacak. İstanbul'daki mücadele Rams Park'ta oynanacak.

Turun rövanş ayağında ise sahne İngiltere olacak. Galatasaray, çeyrek final bileti için son kozunu Liverpool'un evi Anfield'da paylaşacak. İki maç sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan taraf adını son sekize yazdıracak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

