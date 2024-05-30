Şampiyonluğu kutlayan taraftara çarpıp kaçmıştı... O şüpheli yakalandı

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesinde bulunan cadde üzerinde bir grup taraftarın şampiyonluk kutlaması yapmış olduğu esnada bir aracın taraftar grubunun içerisine girdiği, daha sonra geriye doğru manevra yaparak M.T. isimli şahsa çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.