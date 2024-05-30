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Giriş Tarihi: 30.5.2024 11:46

Şampiyonluğu kutlayan taraftara çarpıp kaçmıştı... O şüpheli yakalandı

İstanbul Bayrampaşa’da Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların arasından araçla geçtikten sonra geri geri gelerek bir taraftara çarpıp kaçan şüpheli yakalandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerime başlatılan çalışmada araç sürücüsü M.M.T. gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şampiyonluğu kutlayan taraftara çarpıp kaçmıştı... O şüpheli yakalandı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir grup taraftarın arasından geçen bir araç geri geri gelip taraftarlardan birine çarptı. Ardından olay yerinden kaçtı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesinde bulunan cadde üzerinde bir grup taraftarın şampiyonluk kutlaması yapmış olduğu esnada bir aracın taraftar grubunun içerisine girdiği, daha sonra geriye doğru manevra yaparak M.T. isimli şahsa çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Yaralanan şahsın hayati tehlikesinin olmadığının anlaşılmasının ardından şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler kısa sürede plaka bilgileri belirlenen aracın olay anında M.M.T. isimli şahsın sevk ve idaresinde olduğu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli bugün kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

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Şampiyonluğu kutlayan taraftara çarpıp kaçmıştı... O şüpheli yakalandı
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