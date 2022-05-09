Şampiyonluk ateşi onu yaktı

Nisan ayında Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Trabzonspor'un uzun yıllardır hasretini çektiği şampiyonluk kutlamaları tam gaz devam ediyor. Kulübün kendi şehrinde gerçekleştirilen ve tüm dünyada da oldukça ses getiren şampiyonluk kutlamalarının ardından dün de İstanbul'da Yenikapı Meydanı'nda dev bir organizasyon gerçekleştirildi. Trabzon'daki havai fişek ve meşale gösterileriyle sosyal medyada oldukça gündem olan Trabzonspor'un İstanbul'daki kutlamaları için evinde hazırlık yapan fanatik Trabzonspor taraftarı 62 yaşındaki Kamuran Derya, dev organizasyon öncesinde ölümden döndü. Kutlamalardan önce evinde meşale yakan Derya'nın, elindeki meşaleyi düşürmesiyle, boynunda, yüzünde ve kolunda birinci derece yanıklar oluştu.

Soluğu hastanede alan Trabzonspor sevdalısı Kamuran Derya ölümden döndükten sonra sevdasından tek adım geri atmadı. Kamuran Derya "Trabzon'daki kutlamalar çok ateşliydi. Görsel şovlar çok güzeldi. Aynısını İstanbul'da yapmak için hazırlıklara başlamıştık. Ben de meşale gösterisine hazırlanıyordum. Evde deneme yapmak istedim. İki meşale yaktım, meşalelerden biri elimden düşerek boynumu, yüzümü ve kolumu yaktı. Bordo-mavi meşaleler arasında yandım. Vücudumda 1. Derecede yanıklar oluştu ama Trabzonspor'umuz için canımız feda. Sadece kendimi değil, dünyayı yakarım Trabzonspor için. Üzüldüğüm tek nokta benim yanmam değil, Wakayeme formamın yanması" ifadelerine yer verdi.

BAŞKANA HEDİYE ETMEK İSTİYOR

Üzerinde yanan formanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Kamuran Derya "Formayı çerçevelettirip bir taraftar hediyesi olarak önümüzdeki Başakşehir maçında İstanbul'a gelecek Trabzonspor Kulüp Başkanı, şampiyonluğumuzun mimarı Ahmet Ağaoğlu Beyefendi'ye hediye etmek istiyorum. O bize şampiyonluk hediye etti, ben de ona çam sakızı çoban armağanı olarak formamı hediye etmek istiyorum" dedi.