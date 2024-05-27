Şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü

Bağcılar Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında, dilsiz olduğu belirtilen G.A, henüz belirlenemeyen nedenle silahla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAĞDAT CADDESİNDE KAVGA

Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla Bağdat Caddesi'nde tur atan Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından saldırıya uğradı. Fanatikler yoldan geçen bazı araçları tekmelerken bir kişi de fanatikler tarafından darp edildi.

ARAYA GİREN DARP EDİLDİ

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde bazı Galatasaray taraftarları Ahmet Caddesi'nde konvoy yaptı. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli grupların sürücüleri arasında tartışma çıktı. Galatasaraylı taraftarlar tartışma büyümeden araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Aracın gitmesiyle Fenerbahçeli grup, o sırada kendilerine müdahale ederek ayırmaya çalışan bir kişiyi yerde tekmeleyerek darbetti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle arbede son bulurken o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin elindeki delici alet ise dikkat çekti.