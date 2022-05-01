Şampiyonluk kutlamasında faciaya davet

Gaziosmanpaşa'da otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik silahla ateş eden taraftar, faciaya davetiye çıkardı. Taraftar tam otomobilden inerken patlayan silah, çevredekileri kaçışmasına neden oldu. Karadeniz Mahallesi'nde Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik silahla art arda ateş etti. Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı. Bu sırada çevredekiler korku ile kaçtı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

KAMYON KASASINDA YOLCULUK

Zeytinburnu'nda ise bir grup taraftar kamyonun kasasına binip yolculuk yaptı. Çevredekilerin kameraya aldığı onlarca kişi kamyon kasasında tehlikeli yolculuk yaptı.

BĞDAT CADDESİ HAREKETLİ GEÇTİ

Trabzonspor'un Süper Lig 35. haftanın sonunda erken şampiyonluk ilan etmesi üzerine taraftarlar sokağa dökülüp kutlama yaparken, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Trabzonlu taraftara tepki gösteren bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerini engellemek için sabah saatlerine kadar durmadı.

Yoldan geçen bordo-mavili taraftarların araçlarına taş atan ve taşkınlık yapan Fenerbahçeli taraftarların bu tepkilerine engel olmak için polis ekipleri görev başındaydı. Alınan önlemler sırasında kavgaya karışan bazı taraftarlar, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerilim nedeniyle trafiğe kapatılan Bağdat Caddesi sabah saatlerinde trafiğe açıldı.