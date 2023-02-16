Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü gülsün, bize yeter

Depremzede kardeşlerimize, çocuklarına tüm sağlık hizmetlerini sağladılar. Depremzede çocuklarımıza, kendi canları, kendi çocukları gibi şefkat gösterdiler. Ekiplerimizin de ifade ettiği gibi çocuklarımızın yüzü gülsün bize yeter. Bu sözleriyle içimizi ısıttılar" dedi.