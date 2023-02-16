Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü gülsün, bize yeter

Samsun ekibinin yanı sıra, bölgede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Tüm sağlık çalışanlarımız, depremin yaşanmasının akabinde ailelerini, eşlerini, çocuklarını geride bırakarak, tereddüt etmeden bölgeye gittiler.
Depremzede kardeşlerimize, çocuklarına tüm sağlık hizmetlerini sağladılar. Depremzede çocuklarımıza, kendi canları, kendi çocukları gibi şefkat gösterdiler. Ekiplerimizin de ifade ettiği gibi çocuklarımızın yüzü gülsün bize yeter. Bu sözleriyle içimizi ısıttılar" dedi.