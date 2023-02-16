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Giriş Tarihi: 16.2.2023 14:07

Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü gülsün, bize yeter

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Sağlık Hizmeti çalışanları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremzede çocukların yüzlerini güldürüyor. Samsun ekibi, depremzedelerin muayene ve sağlık taramalarının yanı sıra, "Onların yüzü gülsün, bize yeter" diyerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor.

DHA
Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü gülsün, bize yeter

Samsun ekibinin yanı sıra, bölgede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Tüm sağlık çalışanlarımız, depremin yaşanmasının akabinde ailelerini, eşlerini, çocuklarını geride bırakarak, tereddüt etmeden bölgeye gittiler.

Depremzede kardeşlerimize, çocuklarına tüm sağlık hizmetlerini sağladılar. Depremzede çocuklarımıza, kendi canları, kendi çocukları gibi şefkat gösterdiler. Ekiplerimizin de ifade ettiği gibi çocuklarımızın yüzü gülsün bize yeter. Bu sözleriyle içimizi ısıttılar" dedi.

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Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü gülsün, bize yeter
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