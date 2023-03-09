Samsun açıklarında 3.8’lik deprem

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam eden Türkiye'de hemen her bölgeden deprem haberleri geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 9 Mart sabahında saat 08.01'de Samsun Bafra açıklarında 42.497 enlem, 36.27 boylamı üzerinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD ve Kandilli, Bafra açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini 14.1 km, kıyıya uzaklığını ise 90.4 km olarak açıkladı. Bir deprem de Marmara Denizi'nde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14 kilometre açığı olarak saptadığı 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 08.28'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir merkez ve ilçeleri ile Marmara Adası'nda da hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. AA