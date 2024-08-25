Samsun için ’Turucu’, 8 il için ’Sarı’ kodlu uyarı: AFAD’dan son dakika açıklaması: SMS ile bilgilendirildi...

MGM, bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 23; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 24 derece olacak.