Samsun için ’Turucu’, 8 il için ’Sarı’ kodlu uyarı: AFAD’dan son dakika açıklaması: SMS ile bilgilendirildi...

Meteoroloji 1 ili 'turuncu', 8 ili de 'sarı' kod ile uyardı. Bugün 9 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji 9 il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde biraz azalarak mevsim normalleri civarına inecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya'nın doğusunda 11.00-20.00 arasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
MGM, bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.
MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 23; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 24 derece olacak.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun'da Turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır. An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. Mahsur kalan 1.065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir.