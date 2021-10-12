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Giriş Tarihi: 12.10.2021 22:59

Samsun ikinci doz aşıda mavi oldu

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun ikinci doz aşıda mavi oldu

Samsun, ikinci doz aşı yaptırma oranı yüzde 75’e ulaşınca mavi ketegorideki iller arasındaki yerini aldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun şehrinin bu akşam itibarıyla ikinci doz aşıda yüzde 75'e ulaştığını söyledi.

Vali Dağlı, "Bu akşam itibarıyla ilimiz genelinde ikinci doz koronavirüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75'e yükseldi ve mavi kategorideki düşük riskli iller arasındaki yerimizi alarak. Artık toplumsal bağışıklığa her zamankinden çok daha yakınız. Bu güzel gelişme vesileyle aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Henüz ilk doz aşısını yaptırmamış veya ikinci dozunu geciktirmiş olan vatandaşlarımızdan hassasiyet göstererek bir an önce aşılarını yaptırmalarını önemle istirham ediyorum. Ayrıca, aşı oranları yükselmesine rağmen tedbirlere uyumun azalmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçebilmek adına tüm hemşerilerimizi maske, mesafe ve temizlik kurallarına bir süre daha titizlikle uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

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Samsun ikinci doz aşıda mavi oldu
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