Samsun istedi Bakan Özer yerine getirdi

AK Parti Ordu Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AK Parti Samsun Milletvekili ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 10 organize sanayi bölgesine anaokulları yapılması teklifini, bakanlığın yatırım programına alınmasının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara'dan Ordu'ya dönerken, Samsun'a uğrayarak, AK Parti Samsun Milletvekili ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı ile görüştü. Bakan Özer, Ticaret Bakanı Muş'un, daha önce kendisinden talepte bulunduğu OSB'lara anaokulları yapılması teklifi üzerine, okulların bakanlığın yatırım programına alındığını müjdeledi. Okulların, bu yıl içinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.