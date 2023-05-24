Haberler Yaşam Haberleri Samsun istedi Bakan Özer yerine getirdi
Giriş Tarihi: 24.5.2023 12:19 Son Güncelleme: 24.5.2023 12:31

Samsun istedi Bakan Özer yerine getirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Samsun Milletvekili ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un OSB’lere anaokulları yapılması teklifinin yatırım programına alınmasını sağladı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun istedi Bakan Özer yerine getirdi

AK Parti Ordu Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer AK Parti Samsun Milletvekili ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 10 organize sanayi bölgesine anaokulları yapılması teklifini, bakanlığın yatırım programına alınmasının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara'dan Ordu'ya dönerken, Samsun'a uğrayarak, AK Parti Samsun Milletvekili ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı ile görüştü. Bakan Özer, Ticaret Bakanı Muş'un, daha önce kendisinden talepte bulunduğu OSB'lara anaokulları yapılması teklifi üzerine, okulların bakanlığın yatırım programına alındığını müjdeledi. Okulların, bu yıl içinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu! 7'li masaya girişini büyük bir yalanla taçlandırdı!
Milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı
Gelecek ve DEVA’dan AK Parti’ye geçtiler
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyonun PKK ile pazarlığına tepki: Kandil'den Kılıçdaroğlu'na video ile oy istediler!
Özdağ’ın ve Kılıçdaroğlu’nun açmazı
Dolar nasıl 30 TL olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun istedi Bakan Özer yerine getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA