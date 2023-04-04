Haberler Yaşam Haberleri Samsun merkezli 11 ilde bahis operasyonu: 65 gözaltı
Giriş Tarihi: 4.4.2023 02:28

Samsun merkezli 11 ilde bahis operasyonu: 65 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda gözaltına alınan 65 kişi emniyete götürüldü

AA
Samsun merkezli 11 ilde bahis operasyonu: 65 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamına giren yasa dışı bahisle ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan verileri inceleyen ekipler, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etti.

Ekipler, Samsun, İstanbul, Adana, Manisa, Rize, İzmir, Antalya, Erzurum, Mersin, Aksaray ile Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 65 şüpheliyi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandığını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP yandaşı Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu! "2 tane seccadeye benzeyen halıyı..."
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun merkezli 11 ilde bahis operasyonu: 65 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA