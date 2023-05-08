Samsun-Sarp hızlı tren hattı ile Trabzon-Ankara arası 4.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'yi demir ağlarla ördüklerini belirten Karaismailoğlu, ülke genelinde 1400 kilometre tren işletmeciliği yapıldığını, buna yeni açılan Ankara-Sivas hattıyla birlikte 400 kilometre daha ilave edildiğini ifade etti. Karaismailoğlu, toplam demiryolu uzunluğunun da 13 bin 896 kilometreye çıktığını kaydetti.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR HIZLI TREN YILLARI OLACAK

Hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, planlarını da bu doğrultuda yaptıklarını aktardı. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılların hızlı tren yılları olacağına vurgu yaparak, bu doğrultuda yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Karaismailoğlu, bu projelerden birinin de Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattı olduğuna işaret etti.

Hattın toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağının altını çizen Karaismailoğlu, "Samsun-Sarp demiryolu projemiz için hızlı adımlar atacağız. Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla, seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşecektir. Yeni ihtiyaçlara göre projeler yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatanımız için çalışıyoruz" dedi.

BİZ KONUŞMAYIZ,İCRAATLARIMIZ KONUŞUR

Doğru zamanda, doğru yatırımlar yaptıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Biz icraat adamıyız. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur. 21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine kazandırdığımız projelerimiz de bunun en güzel göstergesidir. Doğu, batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesinde yatırımızla imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.