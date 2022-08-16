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Giriş Tarihi: 16.8.2022 15:51 Son Güncelleme: 16.8.2022 15:55

Samsun'da 16 yaşındaki kız ikinci kez kayıp

Samsun'da daha önce de 46 gün ortadan kaybolan ve polis tarafından bulunup ailesine teslim edilen 16 yaşındaki Sultan Yavuzer tekrar kayıplara karıştı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da 16 yaşındaki kız ikinci kez kayıp

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Yavuzer ailesinin bir süre önce evden kaçan ve polis tarafından bulunup, kendilerine teslim edilen kızı Sultan Yavuzer'den 1 ayı aşkın süredir haber alamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan aile, bir önceki kayıp başvurusunda Sultan'ın 24 yaşlarındaki N.A. tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve kaçırıldığını iddia etmişti.

Kardeşini görenlerin polise haber vermesini isteyen Sultan Yılmazer'in ağabeyi Rıza Yılmazer, "Kardeşim daha önce de evden kaçmış ve polis tarafından bulunmuştu. Polis tarafından bize teslim edildikten 3 hafta sonra tekrar evden ayrıldı ve kendisinden haber alamıyoruz. Kardeşimi görenlerden polise haber vermelerini istiyoruz" dedi.

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Samsun'da 16 yaşındaki kız ikinci kez kayıp
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