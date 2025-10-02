Samsun’da 2 kişi ölmüştü: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Avni G. (20) yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı cip ile Nursel Ö. (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nurhan Özer (45) hayatını kaybetti, sürücüler Avni G. ve Nursel Ö. ile otomobildeki Güllü Özer (16) yaralandı.