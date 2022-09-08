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Giriş Tarihi: 8.9.2022 22:28

Samsun'da 23 araç birbirine girdi: 18 yaralı var

Samsun'da İlkadım ilçesi tepecik mevkiinde çevre yolu üzerinde yola bir kamyondan mazot dökülmesi nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da 23 araç birbirine girdi: 18 yaralı var

Otogar istikametinden Belediye Evleri istikametine seyir halinde olan bir kamyondan yola mazot döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar yola dökülen mazottan kayarak zincirleme kaza meydana geldi.

23 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Aralarında tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ile otomobillerin de bulunduğu 23 araç birbirine girdi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan dolayı yol araç trafiğine kapandı. Trafik ekipleri yolu trafiği açmak için çalışma başlattı.

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Samsun'da 23 araç birbirine girdi: 18 yaralı var
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