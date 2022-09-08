Samsun’da 23 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Aralarında tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ile otomobillerin de bulunduğu 23 araç birbirine girdi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan dolayı yol araç trafiğine kapandı. Trafik ekipleri yolu trafiği açmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.