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Giriş Tarihi: 30.8.2022 15:03 Son Güncelleme: 30.8.2022 15:24

Samsun'da 30 Ağustos kutlamaları başladı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı önündeki tören ile başladı. Anıta çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, şeref defterinin imzalanması ile devam etti. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da 30 Ağustos kutlamaları başladı

Samsun Valisi Dağlı, "Aziz Atatürk, bugün büyük zaferin 100. yıldönümü. 1919 yılında Samsun'dan başlattığınız Milli Mücadele 30 Ağustos Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Bu şanlı zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanı olmuştur. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanılan 30 Ağustos Zaferi 1071 yılında bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu tescil etmiştir.

Bin yıldır vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve başta siz olmak üzere tüm merhum gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi. Vali Dağlı daha sonra Valilik binasında protokolün kutlamalarını kabul etti.

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Samsun'da 30 Ağustos kutlamaları başladı
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