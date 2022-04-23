Feci kaza 6 yaşındaki Ayman’ı hayattan kopardı

Samsun Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki çocuk bisikleti ile gezerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Irak uyruklu Ayman Abdulkareem Al Hardanee 3 tekerlekli çocuk bisikleti ile oynarken Sadık K. idaresindeki kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Iraklı çocuk bir hafta önce okulda arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutlamıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.