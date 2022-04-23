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Giriş Tarihi: 23.4.2022 11:29 Son Güncelleme: 23.4.2022 11:42

Feci kaza 6 yaşındaki Ayman'ı hayattan kopardı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Feci kaza 6 yaşındaki Ayman’ı hayattan kopardı

Ana sınıfı öğrencisi Irak Uyruklu Ayman Abdulkareem Al Hardanee bisikleti ile oynarken kamyonet altında kalarak can verdi.

Samsun Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen olayda ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki çocuk bisikleti ile gezerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Irak uyruklu Ayman Abdulkareem Al Hardanee 3 tekerlekli çocuk bisikleti ile oynarken Sadık K. idaresindeki kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Iraklı çocuk bir hafta önce okulda arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutlamıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Feci kaza 6 yaşındaki Ayman'ı hayattan kopardı
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