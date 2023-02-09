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Giriş Tarihi: 9.2.2023 10:39 Son Güncelleme: 9.2.2023 11:11

Samsun'da ablasını ve erkek arkadaşını öldürüp kendini ihbar etti

Samsun'da 19 yaşındaki genç, eşinden boşanan ablasını ve ablasının erkek arkadaşını tüfekle vurup öldürerek 112'yi arayıp kendini ihbar etti ve olay yerinde polise teslim oldu.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da ablasını ve erkek arkadaşını öldürüp kendini ihbar etti

Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de dün gece saat 23:30 sıralarında meydana gelen olayda; 19 yaşındaki Erdemir E.S., eşinden boşanan ablası Zeliha Nur Sümüş'ün (30) evinde ablasına ve ablasının erkek arkadaşı olan Akın Toraman'a (31) tek kırma tüfekle ateş açtı. Daha sonra 112 Acil Servis İhbar Hattı'nı arayan genç, kendini ihbar etti. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polisi evin balkonunda karşılayan katin zanlısı, evin dış kapısının açık olduğunu söyleyip polisleri eve davet edip teslim oldu.

Polis ve sağlık ekipleri Akın Toraman'ın olay yerinde ölmüş olduğunu tespit ederken, ağır yaralanan Zeliha Nur Sümüş ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kadın Samsun'daki hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis evde yaptığı aramada olayda kullanılan 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirdi. Zeliha Nur Sümüş'ün daha önce Akın Toraman'ın iş yerinde sekreter olarak çalışıp işten ayrıldığı öğrenildi. Erdemir E.S.'nin, ablası ile Akın Toraman'ın yatak odasında tartışıp boğuştuğunu, şahsın ablasına zarar vereceğini düşünerek tüfekle korkutmak için ateş açtığını ve amacının öldürmek ve yaralamak olmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da ablasını ve erkek arkadaşını öldürüp kendini ihbar etti
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