Samsun’da acı olay: Kızıyla aynı kaderi paylaştı!





'TARİFSİZ BİR ACI'



Burhan Taş'ın oğlu Mustafa Taş (40) "Tarifsiz bir acı. Bu illet yüzünden ailemizden 2 kişiyi toprağa verdik. İnşallah, bir an önce biter de kurtuluruz. Allah hayatını kaybeden herkesin mekanını cennet etsin, çok zor" diye konuştu.