Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da acı tesadüf: Baba oğul peş peşe öldü!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:14 Son Güncelleme: 24.11.2021 14:19

Samsun'da acı tesadüf: Baba oğul peş peşe öldü!

İHA
Samsun’da acı tesadüf: Baba oğul peş peşe öldü!

Samsun'da çok acı bir olay yaşandı. Fındık bahçesinde çalışırken hayatını kaybeden babanın ölümünden kısa bir süre sonra olay yerine yakın bir yerde havyan otlatan oğlu da boğanın boynuz darbeleri sonucu ölü olarak bulundu...

Acı olay, Samsun'un Atakum ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Erdoğan Matur bahçesindeki fındık ağaçlarının dibini temizlediği bir sırada olduğu yere yığılıp kaldı. Erdoğan Matur'un cesedi yakınları tarafından bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma olayla ilgili inceleme yaparken havanın kararıp akşam olması üzerine Erdoğan Matur'un işitme engelli oğlu olan 52 yaşındaki Recep Matur'un eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmayla birlikte aramaya çıktı. Recep Matur'un cansız bedeni babasının öldüğü yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Oğul Matur'un babasının ölümünden kısa bir süre sonra otlatmaya götürdüğü büyükbaş hayvanlardan boğanın saldırısına uğrayarak boynuz darbeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak öldüğü ileri sürüldü.
Baba-oğulun cesetleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı! Sağanak ve kar geliyor
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
Altın gram fiyatı için rekor üstüne rekor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
Son dakika: Derbi sonrası Vitor Pereira'ya olay sözler! "Fenerbahçe'de bundan sonra sadece..."
Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi
Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da acı tesadüf: Baba oğul peş peşe öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA