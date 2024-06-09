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Giriş Tarihi: 9.6.2024 19:55

Samsun'da akılamaz olay: Müşteri garsonu bıçakladı!

Samsun'da restoranda çalışan garson Şaban A. kimliği belirsiz bir müşterinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Şaban A.'nın tedavisi devam ediyor...

İHA
Samsun’da akılamaz olay: Müşteri garsonu bıçakladı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz bir müşterinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Şaban A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şaban A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da akılamaz olay: Müşteri garsonu bıçakladı!
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