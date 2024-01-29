Samsun’da amatör futbolcu kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Samsun Süper Amatör Ligi ekiplerinden Gençlergücü Spor Kulübü futbolcusu Burak Karaköse'nin kontrolünü yitirdiği 55 AHF 587 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine düştü. Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü Karaköse ve yanındaki Furkan Arı, yaralandı.



Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karaköse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.