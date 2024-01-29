Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da amatör futbolcu kazada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:33

Samsun'da amatör futbolcu kazada hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Burak Karaköse (21), hayatını kaybetti, yanındaki Furkan Arı ise yaralandı.

DHA
Samsun’da amatör futbolcu kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Samsun Süper Amatör Ligi ekiplerinden Gençlergücü Spor Kulübü futbolcusu Burak Karaköse'nin kontrolünü yitirdiği 55 AHF 587 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine düştü. Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü Karaköse ve yanındaki Furkan Arı, yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karaköse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gaziantep'te vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
İkiz kulelerin sırrı çözülmeden ABD’ye de dünyaya da huzur yok
Başkan Erdoğan: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Başak Demirtaş, ‘kurtarıcı’ İmamoğlu’nu strese soktu
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da amatör futbolcu kazada hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA