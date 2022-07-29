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Giriş Tarihi: 29.7.2022 13:05 Son Güncelleme: 29.7.2022 13:09

Samsun'da araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarparak takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında; Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan Fatma A. ve Osman A. kaza sırasında araçtan fırlayarak su kanalına düştü. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, Fatma A. ve Osman A. olay yerinde hayatını kaybetti, Ali A., Serkan A. ve Özlem A. ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Fatma A. ve Osman A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Samsun'da araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
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