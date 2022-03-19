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Giriş Tarihi: 19.3.2022 22:08

Samsun'da asker eğlencesinde bir kişi vuruldu

İHA
Samsun’da asker eğlencesinde bir kişi vuruldu

Samsun’un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde silahla ateş edilmesi sonucu kazara vurulan şahıs yaralandı

Olay, Kuşcular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düzenlenen asker eğlencesinde H.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun arkadaşı 3 çocuk babası Ahmet T.'ye (39) isabet etti. Sırt boşluğundan giren kurşun karın boşluğundan çıktı.

Yaralanan Ahmet T., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası arkadaşını kazayla vuran H.S., jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Samsun'da asker eğlencesinde bir kişi vuruldu
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