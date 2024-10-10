Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da başıboş köpek yüzünden kaza yaşandı
Giriş Tarihi: 10.10.2024 06:11

Samsun'da başıboş köpek yüzünden kaza yaşandı

Samsun'da aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarpan otomobilin yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü genç kadın yaralandı.

İHA
Samsun’da başıboş köpek yüzünden kaza yaşandı
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyda Sinem Sarı idaresindeki 55 AOA 763 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan başıboş köpeğe çarpıp direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kazada otomobilin çarptığı köpek telef olurken, araç sürücüsü Ceyda Sinem Sarı ise yaralandı. Yaralı kadın sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da başıboş köpek yüzünden kaza yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA