Samsun’da boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Samsun'un Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir kafede yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan Cengiz Altınel (40), görüşmek üzere çalıştığı kafeye gittiği eşi Pınar Altınel'i (32) tartışma sonrası silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak çalıştığı, Pınar Altınel'in ise bir dönem Yeniden Refah Partisi Alaçam Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi. Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve Pınar Altınel'in yaklaşık bir hafta önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Cinayetin yaşandığı anda kafede Alaçam Cumhuriyet İlkokulu'nun özel eğitim sınıfında eğitim gören yaklaşık 25 öğrencinin kahvaltı programı kapsamında bulunduğu, öğrencilerin olaydan fiziksel olarak etkilenmediği bildirildi.