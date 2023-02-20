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Giriş Tarihi: 20.2.2023 19:06

Samsun'da DEAŞ operasyonu : 5 gözaltı

Samsun’un İlkadım ve Canik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Samsun’da DEAŞ operasyonu : 5 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Irak'ta olduğu dönemlerde DEAŞ'ta faaliyet yürüttükleriyle ilgili yapılan istihbari çalışma sonucu 3 gün önce İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. İlkadım'da 3, Canik'te ise yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da DEAŞ operasyonu : 5 gözaltı
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