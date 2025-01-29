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Giriş Tarihi: 29.1.2025 12:01

Samsun'da dehşet: Para isteyen oğlunu ekmek bıçağı ile yaraladı!

Samsun'da 54 yaşındaki  Arslan Ş. ile oğlu Saim arasında tartışma çıktı. Oğlunun kendisinden para istemesine sinirlenen baba Arslan Ş, Saim Ş.'yi ekmek bıçağı ile yaraladı.

DHA
Samsun’da dehşet: Para isteyen oğlunu ekmek bıçağı ile yaraladı!

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Saim Ş., babası Arslan Ş.'den para isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arslan Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Saim Ş.'yi yüzünden yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Saim Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Aramada, suç aleti ile 1 tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Bu arada, Saim Ş.'nin kumar alışkanlığı olduğu, daha önce de ailesinden para istediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Samsun'da dehşet: Para isteyen oğlunu ekmek bıçağı ile yaraladı!
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