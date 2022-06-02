Samsun’da doktor uyuşturucudan gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında bir doktor, bir de eczacı kalfasının da bulunduğu 3 kişi uyuşturucu madde imal etmek ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alındı.Yaklaşık 5 aydır hem teknik hem de fiziki takibe alınan 47 yaşındaki aile hekimi S.S ile 37 yaşındaki Eczacı kalfası Ö.A ve C.K isimli bir kişi Samsun'un Bafra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca kişi uyuşturucu madde imal etmek ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri önceki gün sabahın erken saatlerinde eş zamanlı olarak evlerine yapılan operasyonla göz altına alındılar.

Gözaltına alınan kişiler savcılık soruşturmalarının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.