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Giriş Tarihi: 18.2.2022 13:31 Son Güncelleme: 18.2.2022 13:47

Samsun'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Samsun'da 60 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki apartmanın 1. katında yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Koca, komşularının şüphesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından hareketsiz halde bulundu.



Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Koca'nın hayatını kaybettiğini tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Evde alkol yapımında kullanılan malzemelerin bulunması dolayısıyla İbrahim Koca'nın alkol zehirlenmesinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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