Samsun’da eski sevgili dehşeti: Özel eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldırdı!

Samsun'da O.G. isimli saldırgan eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye çalıştığı özel eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldırdı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkutan olay, dün akşam saat 21.40'ta Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki özel bir eğitim kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü O.G. (35), eski kız arkadaşı T.Ş.'yi (32) kıskandığı için, onun yüzünden işten çıkarılabileceğini düşündüğü kurumu hedef aldı. Kapalı olan eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş eden O.G., cam ve kapılarda hasar oluşturdu.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, O.G.'yi kısa sürede olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sorgulama Büro Amirliği ekiplerinin işlemlerinin ardından zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, O.G.'nin tutuklanmasına karar vererek Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi.

