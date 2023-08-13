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Giriş Tarihi: 13.8.2023 18:35

Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Samsun’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Adalar mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Samsun'un Bafra ilçesine giden Neslihan Çetin (39) yönetimindeki 35 KRE 82 plakalı otomobil, Adalar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle sürücüsü Neslihan Çetin yaralandı, yanında bulunan eşi Gürcan Çetin (42) olay yerinde ve arka koltukta oturan kayınvalidesi Leman Çetin (64) ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralı olan sürücüsü ise olay yerine çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Samsun'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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